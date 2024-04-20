Что означают заявления Лаврова относительно Украинской формулы мира в Швейцарии - разъяснение Центра дезинформации

рф продолжает распространять манипуляции вокруг темы переговоров с Украиной, чтобы дискредитировать любые мирные инициативы. Глава МИДа рф Сергей Лавров в очередном интервью очертил позицию относительно переговоров с Украиной, приведя такие дезинформационные тезисы. Об этом сообщили в Центре дезинформации, передает УНН.

Детали

В частности лавров заявил, что:

"рф всегда предпочитает переговоры, а не войну".

кремль готов был пойти на "стамбульские соглашения", однако Украина их якобы сорвала.

Стамбульский документ содержал "серьезные гарантии".

Украина не хочет переговоров, поэтому рф "вынуждена" продолжать войну.

Также глава дипломатии рф пытается дискредитировать Швейцарию, которая согласилась предоставить площадку для обсуждения украинской формулы мира. При этом Лавров продвигает Китай как потенциального посредника в переговорах.

На самом деле рф не желает мира, а лишь хочет выиграть время, чтобы собрать силы для продолжения агрессии. Заявления москвы направлены на то, чтобы ввести в заблуждение мировое сообщество накануне саммита в Швейцарии. говорится в сообщении Центра дезинформации

Глава Китая Си Цзиньпин провел встречу с лавровым