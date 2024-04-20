Что означают заявления Лаврова относительно Украинской формулы мира в Швейцарии - разъяснение Центра дезинформации

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
  •  108979 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
  •  104569 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
  •  101505 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
  •  72445 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  100025 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  205988 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236438 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232698 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176348 просмотра

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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  342647 просмотра

Что означают заявления Лаврова относительно Украинской формулы мира в Швейцарии - разъяснение Центра дезинформации

Россия продолжает распространять дезинформацию о мирных переговорах с Украиной, чтобы дискредитировать любые мирные инициативы и выиграть время для сбора сил для дальнейшей агрессии.

Война •   •  7580 просмотра
Что означают заявления Лаврова относительно Украинской формулы мира в Швейцарии - разъяснение Центра дезинформации

Эквадор объявил чрезвычайное положение из-за кризиса в энергетике

Эквадор объявил чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса, вызванного засухой, которая повлияла на производство гидроэлектроэнергии, что привело к нормированию электроэнергии и ее импорта из Колумбии.

Экономика •   •  6777 просмотра
Эквадор объявил чрезвычайное положение из-за кризиса в энергетике

Весенняя сессия ПАСЕ завершила свою работу

Украинская делегация на весенней сессии ПАСЕ доложила о насилии в Интернете и праве детей на безопасную цифровую среду, отметив угрозы, которые несет российская дезинформация, и необходимость защиты украинских детей от насилия в Интернете и враждебной пропаганды в условиях продолжающейся российской агрессии.

Общество •   •  7492 просмотра
Весенняя сессия ПАСЕ завершила свою работу

День окружающей среды в Украине, День благодарности волонтерам, Международный день цирка. Что еще можно отметить 20 апреля

Полномасштабное российское вторжение изменило смысл этого события, ведь восстановление окружающей среды Украины после военных преступлений россиян может длиться много лет и потребует значительных средств.

УНН Lite •   •  9842 просмотра
День окружающей среды в Украине, День благодарности волонтерам, Международный день цирка. Что еще можно отметить 20 апреля

МВД Эстонии призвало православные приходы выйти из подчинения Москвы

Министерство внутренних дел Эстонии призывает православные приходы выходить из юрисдикции Московского Патриархата, который оно называет "гибридным оружием России для проведения агрессивной политики в мире" и осуждает за оправдание военных действий в Украине.

Общество •   •  9667 просмотра
МВД Эстонии призвало православные приходы выйти из подчинения Москвы

Руководители антикоррупционных органов провели рабочую встречу с послами стран G7 и ЕС в Украине

Руководители антикоррупционных ведомств Украины встретились с послами G7 и ЕС, чтобы обсудить текущие усилия, вызовы и важность прозрачности и подотчетности в государственном управлении.

политика •   •  7640 просмотра
Руководители антикоррупционных органов провели рабочую встречу с послами стран G7 и ЕС в Украине

В Запорожье прогремела серия взрывов

По сообщениям корреспондентов, в Запорожье произошла серия взрывов, в то время как командование ВВС предупредило о возможных воздушных ударах в регионе.

Война •   •  12432 просмотра
В Запорожье прогремела серия взрывов

Потепление вод в Антарктике спровоцировало рост уровня моря в Атлантике

Аномально быстрое повышение уровня моря в некоторых регионах северо-западной Атлантики связано с повышением температуры в глубоких водах, впадающих в Атлантику с антарктического побережья, в результате глобального потепления, вызванного деятельностью человека.

Новости Мира •   •  10741 просмотра
Потепление вод в Антарктике спровоцировало рост уровня моря в Атлантике

САП направила в суд дело в отношении судей Киевского апелляционного суда

Четыре судьи Апелляционного суда Киева были уличены на получении взятки в размере $35 000 за снятие ареста с самолетов.

политика •   •  11008 просмотра
САП направила в суд дело в отношении судей Киевского апелляционного суда

"Предлагаем новую должность": россияне используют новую тактику для кибератак

Российские хакеры используют тактику социальной инженерии, предлагая фейковые вакансии за рубежом, для осуществления кибератак на украинских военнослужащих, отправляя вредоносные файлы через программы обмена сообщениями, такие как Signal.

Война •   •  13716 просмотра
"Предлагаем новую должность": россияне используют новую тактику для кибератак