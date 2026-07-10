Что делать, чтобы не садилась батарея в телефоне: простые способы продлить её ресурс
Киев • УНН
Быстрая разрядка батареи зависит от яркости экрана, фоновых приложений и беспроводных модулей. Эксперты советуют уменьшить яркость, отключить Bluetooth и GPS, а также включить режим энергосбережения.
Быстрая разрядка батареи - одна из самых распространенных проблем владельцев смартфонов. На автономность устройства влияют яркость экрана, фоновые приложения, беспроводные модули и другие факторы. УНН собрал советы, которые помогут дольше сохранять заряд и продлить срок службы аккумулятора.
Почему быстро садится батарея в телефоне
На сегодняшний день смартфоны выполняют множество различных функций - помимо звонков и обмена сообщениями эти гаджеты работают как навигатор, карманный мини-компьютер, электронный справочник, мультимедийный центр развлечений.
Конечно, при таком режиме использования смартфон быстро разряжается, ведь мы пользуемся им почти непрерывно, что напрямую влияет на работу аккумулятора.
Ключевыми факторами быстрой разрядки батареи, в частности, являются:
- максимальная яркость экрана;
- ресурсоемкие приложения, которым нужно больше ресурсов для работы на смартфоне;
- незакрытие приложений, которые продолжают функционировать в фоновом режиме;
- постоянно включенный Wi-Fi, даже ночью;
- включенные неиспользуемые технологии, такие как GPS и Bluetooth.
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Что отключить в телефоне, чтобы батарея не разряжалась
Чтобы предотвратить быструю разрядку смартфона, можно выполнить следующие действия:
- уменьшите яркость дисплея до 50-60%, чтобы вам было комфортно смотреть на экран. Также в настройках можно включить автоматическую регулировку яркости;
- отключите все неиспользуемые функции, такие как Bluetooth, GPS и NFC. Включайте их только при необходимости;
- в современных смартфонах должен быть встроенный режим энергосбережения, включите его.
- если в гаджете есть адаптивный режим, который автоматически отключает фоновые задачи для менее активных программ, активируйте его;
- когда вы не пользуетесь сетью, можете включить «Режим полета».
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Как сохранить заряд батареи и продлить срок ее службы
Экран - главный «пожиратель» батареи. Если отключить автоматическую регулировку и держать подсветку немного ниже, телефон будет тратить меньше энергии.
На iPhone нужно перейти в «Настройки» - «Универсальный доступ» - «Экран и размер текста» и отключить параметр «Автояркость».
На Android перейдите в «Настройки» - «Экран» и отключите параметр «Адаптивная яркость».
Специальные режимы на iOS и Android уменьшают фоновую активность, синхронизации и другие процессы, чтобы растянуть время работы.
На iPhone перейдите в «Настройки» - «Аккумулятор» и включите «Режим энергосбережения». Apple объясняет, что он временно снижает активность в фоне (загрузки, получение почты и т.д.) до полной подзарядки.
На Android перейдите в «Настройки» - «Аккумулятор» - «Режим энергосбережения». Ограничиваются сетевые функции, синхронизация, службы локации, всегда включенный дисплей, повышенная частота обновления и другие параметры.
Со временем емкость батареи естественно уменьшается, но корректные настройки зарядки помогут замедлить износ.
На iPhone перейдите в «Настройки» - «Аккумулятор» - «Лимит зарядки» и снизьте верхнюю границу со 100% шагами до 80%. Если оставите 100%, включите в «Настройки» - «Зарядка» - «Оптимизированная зарядка аккумулятора», тогда смартфон будет держать примерно 80% заряда и дозаряжать до 100% ближе к срабатыванию будильника.
На Android перейдите в «Настройки» - «Аккумулятор» - «Защита аккумулятора» и включите защиту батареи.
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