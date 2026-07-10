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Что делать, чтобы не садилась батарея в телефоне: простые способы продлить её ресурс

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Быстрая разрядка батареи зависит от яркости экрана, фоновых приложений и беспроводных модулей. Эксперты советуют уменьшить яркость, отключить Bluetooth и GPS, а также включить режим энергосбережения.

Что делать, чтобы не садилась батарея в телефоне: простые способы продлить её ресурс

Быстрая разрядка батареи - одна из самых распространенных проблем владельцев смартфонов. На автономность устройства влияют яркость экрана, фоновые приложения, беспроводные модули и другие факторы. УНН собрал советы, которые помогут дольше сохранять заряд и продлить срок службы аккумулятора.

Почему быстро садится батарея в телефоне

На сегодняшний день смартфоны выполняют множество различных функций - помимо звонков и обмена сообщениями эти гаджеты работают как навигатор, карманный мини-компьютер, электронный справочник, мультимедийный центр развлечений. 

Конечно, при таком режиме использования смартфон быстро разряжается, ведь мы пользуемся им почти непрерывно, что напрямую влияет на работу аккумулятора. 

Ключевыми факторами быстрой разрядки батареи, в частности, являются: 

  • максимальная яркость экрана;
    • ресурсоемкие приложения, которым нужно больше ресурсов для работы на смартфоне;
      • незакрытие приложений, которые продолжают функционировать в фоновом режиме;
        • постоянно включенный Wi-Fi, даже ночью;
          • включенные неиспользуемые технологии, такие как GPS и Bluetooth. 

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            Что отключить в телефоне, чтобы батарея не разряжалась

            Чтобы предотвратить быструю разрядку смартфона, можно выполнить следующие действия: 

            • уменьшите яркость дисплея до 50-60%, чтобы вам было комфортно смотреть на экран. Также в настройках можно включить автоматическую регулировку яркости;
              • отключите все неиспользуемые функции, такие как Bluetooth, GPS и NFC. Включайте их только при необходимости;
                • в современных смартфонах должен быть встроенный режим энергосбережения, включите его.
                  • если в гаджете есть адаптивный режим, который автоматически отключает фоновые задачи для менее активных программ, активируйте его;
                    • когда вы не пользуетесь сетью, можете включить «Режим полета». 

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                      Как сохранить заряд батареи и продлить срок ее службы

                      Экран - главный «пожиратель» батареи. Если отключить автоматическую регулировку и держать подсветку немного ниже, телефон будет тратить меньше энергии. 

                      На iPhone нужно перейти в «Настройки» - «Универсальный доступ» - «Экран и размер текста» и отключить параметр «Автояркость».

                      На Android перейдите в «Настройки» - «Экран» и отключите параметр «Адаптивная яркость». 

                      Специальные режимы на iOS и Android уменьшают фоновую активность, синхронизации и другие процессы, чтобы растянуть время работы.

                      На iPhone перейдите в «Настройки» - «Аккумулятор» и включите «Режим энергосбережения». Apple объясняет, что он временно снижает активность в фоне (загрузки, получение почты и т.д.) до полной подзарядки. 

                      На Android перейдите в «Настройки» - «Аккумулятор» - «Режим энергосбережения». Ограничиваются сетевые функции, синхронизация, службы локации, всегда включенный дисплей, повышенная частота обновления и другие параметры.

                      Со временем емкость батареи естественно уменьшается, но корректные настройки зарядки помогут замедлить износ.

                      На iPhone перейдите в «Настройки» - «Аккумулятор» - «Лимит зарядки» и снизьте верхнюю границу со 100% шагами до 80%. Если оставите 100%, включите в «Настройки» - «Зарядка» - «Оптимизированная зарядка аккумулятора», тогда смартфон будет держать примерно 80% заряда и дозаряжать до 100% ближе к срабатыванию будильника.

                      На Android перейдите в «Настройки» - «Аккумулятор» - «Защита аккумулятора» и включите защиту батареи. 

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                      Павел Башинский

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