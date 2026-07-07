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Запуск 5G в Украине: когда ждать, и чем сеть отличается от предыдущих версий

Киев • УНН

 • 1562 просмотра

В сети появилась информация о запуске 5G от Киевстар в Киеве 21 июля, но оператор назвал её неофициальной. Пилотные зоны 5G уже развернуты во Львове, Харькове и Бородянке.

Запуск 5G в Украине: когда ждать, и чем сеть отличается от предыдущих версий

Сегодня в сети распространилось фото, на котором утверждается, что сеть мобильного оператора «Киевстар» планирует с 21 июля запуск в Киеве сети 5G. В то же время в «Киевстаре» говорят, что работы по подготовке развертывания 5G в Киеве продолжаются, а о старте пилотного проекта будет сообщено отдельно. 

Сообщество «Мобильная связь Украины» обратило внимание на баннер оператора «Киевстар», на котором указывается, что оператор планирует запустить сеть 5G в Киеве 21 июля, а к концу года высокоскоростная связь должна появиться и в Одессе.

В то же время в пресс-службе «Киевстар» заявили: «Работы по подготовке развертывания 5G в Киеве продолжаются. О старте пилотного проекта мы сообщим на официальных ресурсах «Киевстар». Распространенная в сети информация не является официальной коммуникацией «Киевстар».

Ранее в «Киевстар» заявляли, что пилотные зоны 5G уже развернуты в трех городах Украины - Львове, Харькове и Бородянке. Компания также готовится к запуску тестовых площадок в Киеве и Одессе. Результаты тестирования будут использованы для формирования подходов к дальнейшему развитию сети 5G в Украине после завершения войны.

В пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины журналисту УНН сообщили: «Все операторы сейчас готовятся к запуску 5G в Киеве и проводят необходимые технические работы. О точной дате запуска будет сообщено после завершения подготовки и фактического запуска сети». 

УНН разбирался, какие существуют технологии передачи данных, обеспечивающие передачу информации в сети мобильной связи, и в чем между ними разница. 

1G - только звонки

1G - первое поколение мобильной связи, запущенное компанией Nippon Telegraph and Telephone в 1979 году, которое изначально работало для жителей Токио. Уже к 1984 году сеть охватила всю Японию, став первой страной с национальным 1G-покрытием. В Соединенных Штатах сеть 1G появилась в марте 1983 года, благодаря компании Ameritech. Вскоре покрытие получила и Канада. 1G стала настоящим прорывом и заложила фундамент для развития мобильных сетей будущих поколений. 

Однако технология имела существенные недостатки: 

  • низкое качество звука с шумами; 
    • низкую скорость передачи данных (2,4 кбит/с); 
      • ограниченное покрытие; 
        • отсутствие роуминга; 
          • отсутствие шифрования, из-за чего звонки можно было легко прослушать.

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            2G - эра цифрового голоса

            2G – это второе поколение спецификаций технологии мобильной связи. 2G позволяло передавать не только голос, но и данные, что открыло путь к таким функциям, как тональные мелодии. Именно благодаря развитию 2G появилась возможность отправлять SMS-сообщения и мультимедийные MMS.

            Классическое 2G (GSM) появилось в начале 90-х и было создано в основном для звонков и SMS. Интернет был катастрофически медленным. Поэтому технология развивалась поэтапно. 

            Так, например, 2G (GSM) использовался для звонков и сообщений. Уже 2.5G (GPRS) стал первым прорывом. Эта технология позволяла уже заходить в интернет, а скорость передачи данных была 56–114 кбит/с.

            Последним апгрейдом второго поколения стало 2.75G, всем известный EDGE, или просто буква «Е» на вашем смартфоне. 

            Технология EDGE поддерживает в среднем втрое более высокую скорость передачи данных, чем GPRS, кроме того, обеспечивается более эффективное использование частотных ресурсов и улучшение покрытия сети по сравнению с обычной сетью GSM. Максимально достижимая, теоретическая, скорость передачи информации в сети EDGE - 474,6 кбит/c.

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            3G - мобильная революция

            3G, третье поколение технологии мобильной связи, относится к новому поколению систем мобильной связи, которые объединяют беспроводную связь с мультимедийной связью, такой как Интернет. 

            Если 2G создавалось для звонков, а интернет туда просто «долепили», то 3G с самого начала разрабатывалось с фокусом на скоростной мобильный интернет.

            В 3G большая пропускная способность и стабильная передача, видеозвонки и передача массивных данных более распространены, а мобильная связь имеет более разнообразное применение. 

            Если на EDGE (2.75G) максимальная скорость была около 384 кбит/с, то в ранних сетях 3G она стартовала от 2 Мбит/с, а впоследствии, благодаря технологиям-апгрейдам (HSPA, HSPA+), «разогналась» даже до 42 Мбит/с.

            С появлением 3G пользователи впервые смогли нормально пользоваться видеозвонками, смотреть видео на YouTube без постоянных задержек, слушать стриминговую музыку и мгновенно загружать тяжелые карты. В классическом 2G нельзя было одновременно говорить по телефону и пользоваться интернетом (интернет ставился на паузу). В 3G эта проблема исчезла - пакеты данных и голос научились передаваться параллельно.

            В Украине, которая внедрила 3G одной из последних в Европе, к моменту запуска коммерческой сети в 2015 году у большинства абонентов уже были 3G-смартфоны. 

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            4G и 5G - новая скорость мобильного Интернета

            4G, или же LTE (Long Term Evolution) - это четвертое поколение технологии мобильной связи, которое, помимо передачи высококачественных изображений, также может передавать высококачественные видеоизображения. 

            Сеть 4G обеспечивает скорость загрузки данных до 700 Мбит/с и передачи — до 90 Мбит/с.

            Изначально стандарт LTE не относился к четвертому поколению мобильной связи 4G и разрабатывался как улучшенная версия 3G, а именно 3GPP (The Third Generation Partnership Project - «партнерский проект третьего поколения»). Но после выполненной работы и тестирования Международный союз электросвязи в 2012 году официально признал LTE технологией, которая соответствует всем требованиям беспроводного соединения четвертого поколения. 

            Этот стандарт приобрел большую популярность у операторов сотовой связи благодаря возможности реализации на существующих сотовых сетях.

            После вступления в эру 4G мировые стандарты мобильной связи продемонстрировали тенденцию к дальнейшей интеграции. С точки зрения влияния, 4G можно назвать коммуникационной технологией, разработанной для мобильного Интернета. 

            С точки зрения скорости сети, пропускной способности, стабильности и т.д. 4G значительно улучшился по сравнению с технологией 3G предыдущего поколения. Он может удовлетворить потребности почти всех пользователей в беспроводных услугах, открывая новую волну мобильного Интернета. 

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            5G – это мобильная связь пятого поколения, которая обеспечивает значительно более высокую скорость передачи данных, минимальную задержку сигнала и способна одновременно обслуживать гораздо больше устройств, чем сети 4G. 

            Ключевые особенности и преимущества 5G

            • высокая скорость: скорость передачи данных в 5G в 10 раз превышает возможности 4G;
              • низкая задержка: практически мгновенный отклик (пинги 1-5 мс), что критично для онлайн-игр, удаленной хирургии и автономных автомобилей;
                • массовое подключение: сеть способна поддерживать до 1 миллиона устройств на квадратный километр, что способствует развитию Интернета вещей (IoT);
                  • энергоэффективность: устройства с 5G потребляют меньше энергии, что продлевает время работы батареи;
                    • использование новых частот: сети работают в диапазонах частот от 3,4 до 3,8 ГГц и выше, что требует установки большего количества базовых станций.

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                      Павел Башинский

                      ОбществоТехнологии