Apple готовит iPhone Air второго поколения с улучшенной камерой

Фото: Bloomberg

Apple работает над iPhone Air второго поколения, который планирует представить весной 2027 года. Новинка уже проходит внутреннее тестирование и должна получить ряд важных обновлений, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным источников агентства, новый iPhone Air получит вторую заднюю камеру для сверхширокоугольной съемки. Также компания работает над увеличением времени автономной работы устройства, хотя пока неизвестно, будет ли это достигнуто благодаря более емкому аккумулятору или повышению энергоэффективности.

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Модель Air дебютировала в 2025 году и стала частью стратегии Apple по расширению линейки iPhone за счет новых форм-факторов. Одной из главных претензий пользователей к первому поколению была именно одинарная камера, поэтому компания рассматривает совершенствование фотовозможностей как один из приоритетов.

Bloomberg также сообщает, что Apple меняет график выпуска смартфонов. Уже в этом году компания планирует представить только премиальные модели линейки iPhone 18 осенью, а стандартный iPhone 18 и обновленный iPhone Air выпустить примерно через шесть месяцев. Это должно помочь более равномерно распределять продажи в течение года и усилить конкуренцию с Samsung.

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