Siri AI от Apple одновременно крутой и на два года опоздал - Axios

Apple наконец внедряет разговорный и контекстно-ориентированный ИИ, который обещала два года назад. Ее конкуренты уже перешли к агентам, сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

OpenAI, Anthropic, Google и другие компании, занимающиеся ИИ, выходят за рамки чат-ботов и переходят к агентным инструментам, которые могут писать код, искать информацию в сложных файловых структурах, использовать приложения и выполнять рабочие задачи.

На своей ежегодной конференции разработчиков в понедельник Apple объявила, что долгожданное обновление Siri выйдет этой осенью благодаря партнерству Apple с Google.

Apple заявляет, что ее новый разговорный помощник "значительно функциональнее" и включает более глубокое "понимание личного контекста", которое может выявлять релевантную информацию из текстовых сообщений, электронных писем, фотографий и многого другого.

Обновленная версия Apple Intelligence также включает интегрированные инструменты для написания текста и генерации изображений, а также другие функции ИИ в Safari, Сообщениях (Messages) и Фото (Photos).

Разработчики уже сейчас имеют доступ к новой Siri и другим инструментам, публичное бета-тестирование запланировано на следующий месяц, а финальные версии выйдут осенью, как правило, одновременно с поступлением новых iPhone в продажу.

Тем временем OpenAI и Anthropic борются за продвижение своих агентных инструментов ИИ как для кодеров, так и для офисных работников.

На последующей встрече с журналистами старший вице-президент Крейг Федериги затронул вопрос об автономных агентах ИИ. "Я думаю, что еще рано говорить о решении подобных полезных задач в долгосрочной перспективе, но на данном этапе мы все строим свою архитектуру на основе агентов", - указал он.

Федериги сказал, что собственные разработчики Apple используют инструменты для кодирования агентов, и что люди, экспериментирующие с агентами, используют оборудование Apple для их запуска в более контролируемых средах.

Однако на данный момент Apple Intelligence больше сосредоточена на задаче сбора информации.

В одном из примеров Apple показала, как Siri может помочь найти и воспроизвести подкаст, рекомендованный кем-то в сообщении. В другом примере продемонстрировала, как она может брать рекомендации по кемпингу из электронного письма и добавлять их в список вещей для похода в Notes.

Рэй Ван, главный аналитик Constellation Research, сказал, что Apple, вероятно, поступила правильно по отношению к потребителям, сосредоточившись на конфиденциальности, безопасности и доверии.

"Если им нужно больше времени, чтобы достичь этого, это не имеет значения", - сказал Ван. Однако, по его словам, это не касается разработчиков программного обеспечения. "Они видят, как все это происходит со скоростью ИИ, и хотят двигаться быстрее", - отметил он.

Apple делает ставку на то, что потребители оценят ИИ-помощника, который может использовать личные данные, сохраняя эту информацию на устройстве и не допуская ее попадания в руки других компаний.

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В то же время, как отмечает Euractiv, Apple обвинила правила блока для Big Tech в задержке внедрения Siri AI на iPhone и iPad по всему ЕС.

"В понедельник технологический гигант объявил о глобальном запуске новой версии своего виртуального помощника на базе ИИ, но обвинил закон ЕС о цифровых рынках (DMA) в создании "пробела" в развертывании размером с ЕС", - указывает издание.