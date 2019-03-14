ЧМ по биатлону: украинцы оказались вне топ-50 индивидуальной гонки

На пьедестал почета в гонке попали немец Арнд Пайффер (0 штрафных минут) с лучшим временем соревнований 52 и 42,4 с, болгарин Владимир Илиев (1) с 68,7 секундами отставания и норвежец Тарьей Бё (1) +69,1 с.



Украинцы на этот раз разместились во второй части гонки. Самый высокий из них Виталий Труш оказался на 59 строке (2) с почти 2 минутами проигрыша. На 65 месте финишировал Руслан Ткаленко у которого в пассиве сразу 6 промахов на рубежах, Сергей Семенов 69-й (6), а Артем Тищенко 83-й (7).



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Заметим, что в Кубке наций Украина сохранила десятую позицию. 14-го марта борьба и в Кубке наций, и за медали чемпионата мира в Остерсунде продолжится одиночным микстом.