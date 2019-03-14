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Біатлоністка Джима назвала причину невдалих гонок на ЧС

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Українська біатлоністка Юлія Джима прокоментувала результати індивідуальної гонки на чемпіонаті світу в Естерсунді, інформує УНН з посиланням на “Український біатлон”.

Біатлоністка Джима назвала причину невдалих гонок на ЧС

Джима вважає, що негаразди зі спиною заважають їй претендувати на завоювання медалей.

“Звичайно, прикро, що з чистою стрільбою я тільки 12-та, але на даний момент, через ці проблеми зі спиною, я не відчуваю себе готовою на 100 відсотків, щоб боротися за високі місця і за подіум. Коли не все гаразд зі спиною, це віддається і на ноги, і на корпус. Тому моя швидкість поки не відповідає моїм реальним можливостям. Але треба боротися, трохи залишилося до кінця сезону. Якщо порівнювати цю гонку з індивідуальною гонкою в Поклюці, то скажу, що там було легше. Правда, я не була розігнана на початку сезону, але якщо треба було, могла потерпіти. А зараз, при всьому бажанні, спина не дозволяє йти на максимумі”, — наголосила Джима.

Як повідомляв УНН, Джима та Юлія Журавок провели ідеальну стрільбу в індивідуальній гонці в якій опинилися на початку другого десятку.

Українські Національні Новини

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