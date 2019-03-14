Биатлонистка Джима назвала причину неудачных гонок на ЧМ

Джима считает, что проблемы со спиной мешают ей претендовать на завоевание медалей.

“Конечно, обидно, что с чистой стрельбой я только 12-я, но на данный момент, из-за этих проблем со спиной, я не чувствую себя готовой на 100 процентов, чтобы бороться за высокие места и за подиум. Когда не все в порядке со спиной, это отдается и на ноги, и на корпус. Поэтому моя скорость пока не соответствует моим реальным возможностям. Но надо бороться, немного осталось до конца сезона. Если сравнивать эту гонку с индивидуальной гонкой в Поклюке, то скажу, что там было легче. Правда, я не была разогнана в начале сезона, но если надо было, могла потерпеть. А сейчас, при желании, спина не позволяет идти на максимуме”, — отметила Джима.

Как сообщал УНН, Джима и Юлия Журавок провели идеальную стрельбу в индивидуальной гонке в которой оказались в начале второго десятка.