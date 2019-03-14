ЧС з біатлону: українці опинилися поза топ-50 індивідуальної гонки

На п'єдестал пошани у перегонах потрапили німець Арнд Пайффер (0 штрафних хвилин) з кращим часом змагань 52 і 42,4 с, болгарин Володимир Ілієв (1) з 68,7 секундами відставання та норвежець Тарьєй Бьо (1) +69,1 с.



Українці на цей раз розмістилися у другій частині перегонів. Найвищий з них Віталій Труш опинився на 59 рядку (2) з майже 2 хвилинами програшу. На 65 місці фінішував Руслан Ткаленко у якого в пасиві одразу 6 промахів на рубежах, Сергій Семенов 69-й (6), а Артем Тищенко 83-й (7).



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Зауважимо, що у Кубку націй Україна зберегла десяту позицію. 14-го березня боротьба і в Кубку націй, і за медалі чемпіонату світу в Остерсунді, продовжиться одиночним мікст.