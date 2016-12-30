Четырех российских скелетонистов отстранили от соревнований
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила от соревнований четырех российских скелетонистов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу федерации.
Так, Международная федерация бобслея и скелетона получила информацию от Международного олимпийского комитета, что открыто расследование возможных нарушений антидопинговых правил на зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
Согласно антидопинговых правил (ст. 7.9) федерация решила временно отстранить четырех российских скелетонистов от 30 декабря 2016 года. Спортсмены и российская федерация были проинформированы об этом решении.
При этом имена спортсменов не называются.
Также отмечается, что за само расследование будет отвечать дисциплинарная комиссия МОК.
Как сообщал УНН 13 декабря Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) решила лишить Сочи права проводить чемпионат мира 2017 года.
Напомним, 9 декабря канадский юрист Ричард Макларен в своем докладе, подготовленном для Всемирного антидопингового агентства, отметил, что более тысячи российских спортсменов с летних, зимних и паралимпийских видов спорта непосредственно задействованы в манипуляциях с допингом.
В частности установлено, что Россия выиграла четыре золотые медали на зимней Олимпиаде в Сочи с грубым нарушением антидопинговых правил.
Также отметим, Международный олимпийский комитет решил повторно проверить 254 допинг-пробы российских спортсменов, взятых во время зимних Олимпийских игр в 2014 году, что прошли в Сочи.