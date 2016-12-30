Чотирьох російських скелетоністів відсторонили від змагань
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Міжнародна федерація бобслею і скелетону (IBSF ) відсторонила від змагань чотирьох російських скелетоністів, передає УНН з посиланням на прес-службу федерації.
Так, Міжнародна федерація бобслею і скелетону отримала інформацію від Міжнародного олімпійського комітету, що відкрито розслідування щодо можливих порушень антидопінгових правил на зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі.
Відповідно до антидопінгових правил (ст. 7.9) федерація вирішила тимчасово відсторонити чотирьох російських скелетоністів від 30 грудня 2016 року. Спортсмени і російська федерація були поінформовані про це рішення.
При цьому імена спортсменів не називаються.
Також зазначається, що за саме розслідування відповідатиме дисциплінарна комісія МОК.
Як повідомляв УНН, 13 грудня Міжнародна федерація бобслею і скелетону (IBSF) вирішила позбавити Сочі права проводити чемпіонат світу 2017 року.
Нагадаємо, 9 грудня канадський юрист Річард Макларен у своїй доповіді, підготовленій для Всесвітнього антидопінгового агентства, зазначив, що більше тисячі російських спортсменів з літніх, зимових і паралімпійських видів спорту безпосередньо задіяні в маніпуляціях з допінгом.
Зокрема встановлено, що Росія виграла чотири золоті медалі на зимовій Олімпіаді в Сочі з грубим порушенням антидопінгових правил.
Також зазначимо, Міжнародний олімпійський комітет вирішив повторно перевірити 254 допінг-проби російських спортсменів, взятих під час зимових Олімпійських ігор у 2014 році, що відбулися у Сочі.