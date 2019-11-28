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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 18875 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104579 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 81421 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104395 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116708 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146783 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147546 просмотра

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Четырех фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" оставили за решеткой - адвокат

Киев  •  УНН

 • 9886 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил под арестом четырех фигурантов второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на проект Радио Свобода Крым.Реалии.

Таким образом, Владлен Абдулкадыров, Меджит Абдурахманов, Энвер Аметов и Ремзи Бекиров останутся под арестом до 15 февраля 2020 года.

Адвокат Рустем Кямилев сообщил Крым.Реалии, что заседание состоялось в закрытом режиме, однако на произнесение решение сиди допустили близких родственников арестованных.

“Сегодня прошло судебное заседание по рассмотрению наших апелляционных жалоб на решение Киевского районного суда Симферополя о продлении меры пресечения нашим подзащитным до 15 февраля 2020 года. Апелляционные жалобы суд отклонил и оставил решение Киевского районного суда в силе”, — отметил адвокат.

Кямилев добавил, что апелляционную жалобу на продление ареста Ремзи Бекирова рассмотрели без участия его подзащитного.

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“Судья рассмотрел апелляционную жалобу без Рэмзи. До начала суда я заявил ходатайство, чтобы заседание перенесли. В обосновании я также заявил, что в том числе не смогу конфиденциально пообщаться со своим подзащитным, но судья оставил ходатайство без удовлетворения и решил рассматривать нашу апелляционную жалобу без Рэмзи”, — добавил Кямилев.

Сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения “Крымская солидарность”. Всего было задержано 24-х активистов.

Обвиняемыми по этому делу проходят 25 крымских татар, 23 из которых вывезено в СИЗО Ростова-на-Дону, Таганрога и Шахты, один — Раим Айвазов — находится в СИЗО Симферополя, еще один — Эдем Яячиков — исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта.

Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил арест активистов “Крымской солидарности” после массовых обысков 27 марта в аннексированном Крыму, призвав к их немедленному освобождению из российского СИЗО. В Министерстве иностранных дел России заявили, что призывы Дезире вызывают “удивление”.

Напомним, недавно Денисова призвала дипломатов защитить фигурантов “дела Хизб ут-Тахрир”.

Украинские Национальные Новости

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