Денісова закликала дипломатів захистити фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликала дипломатів Білорусі, Вірменії та Румунії сприяти захисту прав і інтересів громадян України, який обвинувачують в участі в нібито незаконній релігійній організації "Хізб ут-Тахрір". Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Закликаю дипломатичний корпус Вірменії, Румунії, Білорусі сприяти захисту прав і законних інтересів громадян України, обвинувачених в участі у нібито незаконній релігійній організації "Хізб ут-Тахрір", - написала Людмила Денісова.
Омбудсмен зазначила, що їй кожного дня надходить інформація щодо порушення прав незаконно утримуваних українських громадян, що перебувають в пенітенціарних установах Російської Федерації.
"Мова йде про численні катування, порушення права на справедливий суд, медичне обслуговування та невідповідність умов тримання міжнародним стандартам", - зазначила Людмила Денісова.
Омбудсмен закликала дипломатичних представників вжити усіх можливих заходів для здійснення неупередженого та об’єктивного моніторингу дотримання прав і свобод громадян України, а також бути присутніми під час судових засідань у "справі Хізб ут-Тахрір".
"Закликаю керівника відділення посольства Республіки Білорусь у Російській Федерації в місті Ростов-на-Дону Неронського Володимира Володимировича, генерального консула Республіки Вірменія в місті Ростов-на-Дону Асояна Вардана Мушеговича та генерального консула Румунії в місті Ростов-на-Дону Даніеля Михай Решіке застосувати дипломатичні механізми та важелі впливу для спонукання РФ дотримуватися основоположних принципів гуманізму і поваги до прав людини", - додала Людмила Денісова.
Нагадаємо, що справа проти "Хізб-ут-Тахрір" була ініційована навесні 2016 року. Тоді за підозрою в зв'язках з "Хізб ут-Тахрір" в Ялті були затримані Рефат Алімов, Емір-Усеїн Куку, Муслім Алієв, Арсен Джеппаров, Инвер Бекіров і Вадим Сірук.
Також нагадаємо, засудженого у севастопольській "справі Хізб ут-Тахрір" Нурі Прімова, який відбуває термін у колонії в російській Республіці Марій Ел, регулярно поміщають до штрафного ізолятора.