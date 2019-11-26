Денісова закликала дипломатів захистити фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликала дипломатів Білорусі, Вірменії та Румунії сприяти захисту прав і інтересів громадян України, який обвинувачують в участі в нібито незаконній релігійній організації "Хізб ут-Тахрір". Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.