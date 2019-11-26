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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Денисова призвала дипломатов защитить фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Денисова призвала дипломатов защитить фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Киев  •  УНН

 • 10778 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала дипломатов Беларуси, Армении и Румынии способствовать защите прав и интересов граждан Украины, которых обвиняют в участии в якобы незаконной религиозной организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Призываю дипломатический корпус Армении, Румынии, Беларуси способствовать защите прав и законных интересов граждан Украины, обвиняемых в участии в якобы незаконной религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", - написала Людмила Денисова.

Омбудсмен отметила, что ей каждый день поступает информация о нарушении прав незаконно удерживаемых украинских граждан, находящихся в пенитенциарных учреждениях Российской Федерации.

"Речь идет о многочисленных пытках, нарушение права на справедливый суд, медицинское обслуживание и несоответствие условий содержания международным стандартам", - отметила Людмила Денисова.

Омбудсмен призвала дипломатических представителей принять все возможные меры для осуществления беспристрастного и объективного мониторинга соблюдения прав и свобод граждан Украины, а также присутствовать во время судебных заседаний по "делу Хизб ут-Тахрир".

"Призываю руководителя отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Ростов-на-Дону Неронского Владимира Владимировича, генерального консула Республики Армения в городе Ростов-на-Дону Асоян Вардана Мушеговича и генерального консула Румынии в городе Ростов-на-Дону Даниэля Михай Решике применить дипломатические механизмы и рычаги влияния для побуждения РФ соблюдать основополагающие принципы гуманизма и уважения к правам человека", - добавила Людмила Денисова.

Напомним, что дело против "Хизб-ут-Тахрир" было инициировано весной 2016 года. Тогда по подозрению в связях с "Хизб ут-Тахрир" в Ялте были задержаны Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Арсен Джеппаров, Инвер Бекиров и Вадим Сирук.

Также напомним, осужденного в севастопольском "деле Хизб ут-Тахрир" Нури Примова, который отбывает срок в колонии в российской Республике Марий Эл, регулярно помещают в штрафной изолятор.

Украинские Национальные Новости

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