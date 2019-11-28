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П’ятьох фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір” етапували з окупованого Криму до Росії — правозахисники

П’ятьох фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір” етапували з окупованого Криму до Росії — правозахисники

Київ • УНН

 • 9979 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. П’ятьох фігурантів другої сімферопольської справи “Хізб ут-Тахрір” етапували з Сімферопольського СІЗО № 1 у країну-окупанта Росію, повідомляє 27 листопада Кримська правозахисна група, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода. 

Зазначається, що Іззет Абдуллаєв, Сейтвелієв Сейтабдієв, Акім Бекіров, Алім Карімов і Асан Янік станом на вечір 27 листопада знаходяться у СІЗО № 1 російського Краснодара, звідки їх доправлять у Ростов-на-Дону.

“Етапування фігурантів „справи кримських мусульман“ у Росії порушує статтю 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта”, — зазначають правозахисники.

Раніше фігурантів другої сімферопольської справи “Хізб ут-Тахрір” привезли з Ростовської області у Крим для проведення слідчих дій, зокрема, впізнання засекреченим свідком.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно проходять обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією “Хізб ут-Тахрір”.

Нагадаємо, нещодавно Денісова закликала дипломатів захистити фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір”.

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