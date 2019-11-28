П’ятьох фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір” етапували з окупованого Криму до Росії — правозахисники
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. П’ятьох фігурантів другої сімферопольської справи “Хізб ут-Тахрір” етапували з Сімферопольського СІЗО № 1 у країну-окупанта Росію, повідомляє 27 листопада Кримська правозахисна група, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Зазначається, що Іззет Абдуллаєв, Сейтвелієв Сейтабдієв, Акім Бекіров, Алім Карімов і Асан Янік станом на вечір 27 листопада знаходяться у СІЗО № 1 російського Краснодара, звідки їх доправлять у Ростов-на-Дону.
“Етапування фігурантів „справи кримських мусульман“ у Росії порушує статтю 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта”, — зазначають правозахисники.
Раніше фігурантів другої сімферопольської справи “Хізб ут-Тахрір” привезли з Ростовської області у Крим для проведення слідчих дій, зокрема, впізнання засекреченим свідком.
Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно проходять обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією “Хізб ут-Тахрір”.
Нагадаємо, нещодавно Денісова закликала дипломатів захистити фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір”.