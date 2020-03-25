Четыре норвежских клуба уволили всех футболистов из-за пандемии коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Норвежские клубы пошли на кардинальные шаги из-за мирового пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.
Вирус стал причиной откладывания норвежской первенства на месяц вперед — с начала апреля на целый месяц.
Для норвежских профессиональных клубов, чьи доходы зависят от телевидения, наполнения стадионов и продажи сопутствующих товаров, это стало настоящей драмой.
ФК “Стрёмсгодсет” — команда высшего дивизиона чемпионата Норвегии, которая заняла одиннадцатое место по итогам прошлого года, приняла решение расстаться со всеми своими игроками.
Отмечается, что зарплатного фонда в “Стрёмсгодсет” хватило бы только на месяц, после чего касса клуба полностью опустела бы.
Еще три клуба норвежской Лиги Типпелен — “Олесунн”, “Волеренга” и “Саннефьорд” пошли тем же путем. Исключение составили те игроки, которые не имеют права на пособие по безработице или находятся в отпуске по болезни.
Экстраординарные меры рассчитаны на то, чтобы после старта первенства Норвегии вернуть всех исполнителей назад. Профсоюз игроков пошла навстречу клубам. Он согласовал специальное положение: команды имеют право возобновить контракты с уволенными футболистами через шесть недель.
Также добавим, что не только футболисты потеряли работу. 26-кратный чемпион Норвегии — “Русенборг”, уволил большинство своих сотрудников, а игроков отправил в обязательный отпуск.