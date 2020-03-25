Чотири норвезькі клуби звільнили усіх футболістів через пандемію коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Норвезькі клуби пішли на кардинальні кроки через світову пандемію коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.
Вірус став причиною відкладання норвезької першості на місяць вперед — з початку квітня на цілий місяць.
Для норвезьких професійних клубів, чиї доходи залежать від телебачення, наповнення стадіонів і продажу супутніх товарів, це стало справжньою драмою.
ФК “Стремсгодсет” — команда вищого дивізіону чемпіонату Норвегії, яка посіла 11-е місце за підсумками минулого року, прийняла рішення розлучитися з усіма своїми гравцями.
Зазначається, що зарплатного фонду у “Стремсгодсет” вистачило б лише на місяць, після чого каса клубу повністю спорожніла б.
Ще три клуби норвезької Ліги Тіппелен — “Олесунн”, “Волеренга” і “Саннефіорд” пішли тим же шляхом. Виняток склали ті гравці, які не мають права на допомогу по безробіттю або перебувають у відпустці через хворобу.
Екстраординарні заходи розраховані на те, щоб після старту першості Норвегії повернути всіх виконавців назад. Профспілка гравців пішла назустріч клубам. Вона погодила спеціальне положення: команди мають право відновити контракти зі звільненими футболістами через шість тижнів.
Також додамо, що не тільки футболісти втратили роботу. 26-кратний чемпіон Норвегії — “Русенборг”, звільнив більшість своїх співробітників, а гравців відправив в обов’язкову відпустку.