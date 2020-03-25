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Чотири норвезькі клуби звільнили усіх футболістів через пандемію коронавірусу

Київ • УНН

 • 13447 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Норвезькі клуби пішли на кардинальні кроки через світову пандемію коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.

Вірус став причиною відкладання норвезької першості на місяць вперед — з початку квітня на цілий місяць.

Для норвезьких професійних клубів, чиї доходи залежать від телебачення, наповнення стадіонів і продажу супутніх товарів, це стало справжньою драмою.

ФК “Стремсгодсет” — команда вищого дивізіону чемпіонату Норвегії, яка посіла 11-е місце за підсумками минулого року, прийняла рішення розлучитися з усіма своїми гравцями.

Зазначається, що зарплатного фонду у “Стремсгодсет” вистачило б лише на місяць, після чого каса клубу повністю спорожніла б.

Ще три клуби норвезької Ліги Тіппелен — “Олесунн”, “Волеренга” і “Саннефіорд” пішли тим же шляхом. Виняток склали ті гравці, які не мають права на допомогу по безробіттю або перебувають у відпустці через хворобу.

Екстраординарні заходи розраховані на те, щоб після старту першості Норвегії повернути всіх виконавців назад. Профспілка гравців пішла назустріч клубам. Вона погодила спеціальне положення: команди мають право відновити контракти зі звільненими футболістами через шість тижнів.

Також додамо, що не тільки футболісти втратили роботу. 26-кратний чемпіон Норвегії — “Русенборг”, звільнив більшість своїх співробітників, а гравців відправив в обов’язкову відпустку.

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