Четыре человека погибли при столкновении 10 автомобилей в Германии

По данным полиции Хайльбронна, вблизи которого произошла авария, причины такого крупного ДТП пока непонятны. Рассматривается версия неблагоприятных погодных условий. Полицейские отметили, что четыре человека находятся в критическом состоянии. Они были эвакуированы с места происшествия на спасательном вертолете в больницы Мангейма и Вюрцбурга.

В полиции уточнили, что в ДТП в том числе столкнулись три микроавтобуса. Сейчас на месте аварии работают более 100 сотрудников спасательных служб.

Как сообщал УНН, в Мексике жертвами аварии с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика стали 13 человек, еще восемь пострадали.