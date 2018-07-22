Четыре человека погибли при столкновении 10 автомобилей в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В федеральной земле Баден-Вюртемберг, расположенной на юго-западе Германии, произошло массовое ДТП с участием 10 автомобилей, в котором погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.
По данным полиции Хайльбронна, вблизи которого произошла авария, причины такого крупного ДТП пока непонятны. Рассматривается версия неблагоприятных погодных условий. Полицейские отметили, что четыре человека находятся в критическом состоянии. Они были эвакуированы с места происшествия на спасательном вертолете в больницы Мангейма и Вюрцбурга.
В полиции уточнили, что в ДТП в том числе столкнулись три микроавтобуса. Сейчас на месте аварии работают более 100 сотрудников спасательных служб.
Как сообщал УНН, в Мексике жертвами аварии с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика стали 13 человек, еще восемь пострадали.