Чотири людини загинули при зіткненні 10 автомобілів в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. У федеральній землі Баден-Вюртемберг, розташованій на південному заході Німеччини, сталася масова ДТП за участю 10 автомобілів, в якій загинули щонайменше чотири людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.
За даними поліції Хайльбронна, поблизу якого сталася аварія, причини такого великого ДТП поки незрозумілі. Розглядається версія несприятливих погодних умов. Поліцейські відзначили, що чотири людини знаходяться в критичному стані. Вони були евакуйовані з місця події на рятувальному вертольоті в лікарні Мангейма і Вюрцбурга.
У поліції уточнили, що в ДТП в тому числі зіткнулися три мікроавтобуси. Зараз на місці аварії працюють понад 100 співробітників рятувальних служб.
Як повідомляв УНН, у Мексиці жертвами аварії за участю пасажирського мікроавтобуса і вантажівки стали 13 осіб, ще вісім постраждали.