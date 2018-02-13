Четыре факта о производстве мяса в Украине и мире

В ООН делают ставку на курятину, как самое эффективное производство с точки зрения использования ресурсов. Противопоставляют ей говядину, как наименее эффективное.

“Соотношение белка растительного происхождения и белка животного происхождения составляет 54:1 для говядины. Наиболее эффективным считается производство куриного мяса, при котором это соотношение составляет 4:1”, — отмечают в ООН.

На производство мяса воздействуют ряд факторов, как экономических, так и политических. В зависимости от территориального расположения производителя, отличаются и условия работы, и конъюнктура рынка.

Себестоимость производства мяса

В странах Европейского Союза главными составляющими производства мяса являются кормовые и ветеринарные расходы. Они составляют 59,5% в структуре себестоимости мяса. Отмечается, что за 6 лет (2010-2016) данный показатель упал всего на 0,3%.

В Украине себестоимость мяса формируют 5 основных показателей: цены на корма, коммунальные услуги, стоимость горюче-смазочных материалов, уровень заработных плат в секторе и соотношение национальной валюты по отношению к евро.

В 2017 году расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине выросли на 21,8%. Но даже при таких негативных факторах, украинская курица в 3-4 раза дешевле зарубежных аналогов: американских, израильских и немецких.

Дотации

Согласно последним данным Евростата, в 2016 году субсидии на аграрное производство в 28 странах ЕС в целом составили 52,6 млрд евро. Наивысшие субсидии традиционно предоставлялись тем государствам-членам ЕС, которые имеют самый высокий уровень производства. Речь идет о Франции (8,2 млрд евро), Германии (6,7 млрд евро), Испании (5,8 млрд евро) и Италии (5,1 млрд евро).

В Украине размер госпомощи агросектору должен составлять не менее 1% ВВП. В 2018 году отечественным животноводам выделят 4 млрд грн, а в целом сумма дотаций составит 6,3 млрд грн, что в двадцать раз меньше, чем получают фермеры Польши. Весомую часть дотаций получат птицеводы, как крупнейшие производители, строители новых фабрик и налогоплательщики в структуре украинского животноводства.

Мировая конкуренция на рынке мяса

В структуре производства мяса лидирующую позицию уверенно занимает птица, обогнав свинину и говядину. За 24 года (1990-2014, — ред.) мировое производство куриного мяса увеличилось в 2,8 раза. Второе место в структуре мирового производства мяса занимает свинина. Прирост производства данного вида продукции составил 65%. На третьем месте — говядина, производство которого за 24 года увеличилось всего на 22%.

Среди экспортеров мяса птицы выделяется тройка лидеров — Бразилия (36% мирового экспорта), США (26%) и ЕС (12%), о чем свидетельствуют данные аналитиков ФАО. Эти страны уже давно находятся в ТОПе, но стоит отметить еще две новые, которым удалось существенно увеличить экспорт данной продукции — это Турция и Украина. Всего за 5 лет (2010-2015, — ред.) Украина увеличила экспорт мяса птицы на 40,9%, Турция — на 20,4%.

По данным международных исследований, украинской курице предвещают ключевую роль на рынке ЕС.

“Высокие ставки импортных сборов защищают ЕС от ввоза мяса птицы из стран вне ЕС. Однако, даже при значительных импортных сборах цена предложения филе грудки из Бразилии и Украины равна или ниже цены предложения производителей ЕС”, — говорится в исследовании.

Полноценному выходу отечественной курятины на рынок ЕС пока препятствуют ничтожно малые квоты, но их намерены пересмотреть в 2020 году.

Объём производства

По данным Минсельхоз США, мировой объём производства бройлеров увеличится в 2018 году на 1% до 91,3 млн тонн. Лидерами производства являются США, Китай, Бразилия. В этом году США планирует увеличить производство до рекордных 19 млн тонн.

Украина пока только наращивает обороты, но в то же время старается не сильно отставать от ведущих стран. В этом году запускают вторую линию Винницкой птицефабрики (МХП). Сейчас ее проектная мощность составляет 270 тыс. тонн мясных продуктов в год. К 2020 году объём планируется увеличить до 730 тыс. тонн.

В целом же на рынке Украины отмечают 5 крупных производителей: “МХП”, АПК “Днепровская”, “Пан Курчак”, “Агро-Овен” и “Агромарс Эксим”. Эти компании обеспечивают продукцией как внутренний рынок Украины, так и экспортные поставки (97%). Крупные предприятия выигрывают за счет эффекта масштаба производства и обеспечения стабильности качества продукции и ритмичности поставок. Все эти компании имеют полный цикл собственного производства.