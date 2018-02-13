Чотири факти про виробництво м'яса в Україні та світі

В ООН роблять ставку на курятину, як найефективніше виробництво з точки зору використання ресурсів. Протиставлять їй яловичину, як найменш ефективне.

"Співвідношення білка рослинного походження і білка тваринного походження становить 54:1 для яловичини. Найбільш ефективним вважається виробництво курячого м'яса, при якому це співвідношення становить 4:1 ", - відзначають в ООН.

На виробництво м'яса впливають ряд факторів, як економічних, так і політичних. Залежно від територіального розташування виробника, відрізняються і умови роботи і кон'юнктура ринку.

Собівартість виробництва м'яса

У країнах Європейського Союзу головними складовими виробництва м'яса є кормові та ветеринарні витрати. Вони складають 59,5% собівартості м'яса. Відзначається, що за 6 років (2010-2016) цей показник впав всього на 0,3%.

В Україні собівартість м'яса формують 5 основних показників: ціни на кормові, комунальні послуги, вартість паливно-мастильних матеріалів, рівень заробітних плат у секторі і співвідношення національної валюти по відношенню до євро.

У 2017 році, витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні зросли на 21,8%. Але, навіть при таких негативних факторах, українська курка у 3-4 рази дешевше закордонних аналогів: американських, ізраїльських та німецьких.

Дотації

Згідно з останніми даними Євростату, в 2016 році субсидії на аграрне виробництво в 28 країнах ЄС в цілому склали 52,6 млрд євро. Найвищі субсидії традиційно надавалися тим державам-членам ЄС, які мають найвищий рівень виробництва. Йдеться про Францію (8,2 млрд євро), Німеччина (6,7 млрд євро), Іспанія (5,8 млрд євро) і Італія (5,1 млрд євро).

В Україні розмір держдопомоги агросектору повинен становити не менше 1% ВВП. У 2018 року вітчизняним виробникам тваринницької продукції виділять 4 млрд грн, а в цілому сума дотацій складе 6,3 млрд грн, що у двадцять разів менше, ніж отримують фермери Польщі. Вагому частину дотацій отримають птахівники, як найбільші виробники, будівельники нових фабрик і платники податків в структурі українського тваринництва.

Світова конкуренція на ринку м'яса

У структурі виробництва м'яса лідируючу позицію впевнено займає птиця, обігнавши свинину і яловичину. За 24 роки (1990-2014 р - ред.) світове виробництво курячого м'яса збільшилось в 2,8 рази. Друге місце в структурі світового виробництва м'яса займає свинина. Приріст виробництва даного виду продукції склав 65%. На третьому місці - яловичина, виробництво якої за 24 роки збільшилася всього на 22%.

Серед експортерів м'яса птиці виділяється трійка лідерів - Бразилія (36% світового експорту), США (26%) і ЄС (12%), про що свідчать дані аналітиків ФАО. Ці країни вже давно знаходяться в ТОПі, але варто відзначити ще дві нові, яким вдалося істотно збільшити експорт даної продукції - це Туреччина і Україна. Всього за 5 років (2010-2015, - ред.) Україна збільшила експорт м'яса птиці на 40,9%, Туреччина - на 20,4%.

За даними міжнародних досліджень, українській курці прогнозують ключову роль на ринку ЄС.

"Високі ставки імпортних зборів захищають ЄС від ввезення м'яса птиці з країн поза ЄС. Однак, навіть при значних імпортних зборах, ціна пропозиції філе грудки з Бразилії і України дорівнює або нижче ціни пропозиції виробників ЄС", - йдеться в дослідженні.

Повноцінному виходу вітчизняної курятини на ринок ЄС поки перешкоджають мізерно малі квоти, але їх мають намір переглянути у 2020 році.

Об'єм виробництва

За даними Мінсільгосп США, світовий обсяг виробництва бройлерів збільшиться в 2018 році на 1% до 91,3 млн т. Лідерами виробництва є США, Китай, Бразилія. Цього року США планує збільшити виробництво до рекордних 19 млн тонн.

Україна поки тільки нарощує обороти, але в той же час, намагається не сильно відставати від провідних країн. Цього року запускають другу лінію Вінницької птахофабрики (МХП). Зараз її проектна потужність складає 270 тис. тонн м'ясних продуктів у рік. До 2020 року обсяг планується збільшити до 730 тис. тонн.

В цілому ж на ринку України відзначають 5 великих виробників: "МХП", АПК "Дніпровська", "Пан Курчак", "Агро-Овен" і "Агромарс Ексім". Ці компанії забезпечують продукцією як внутрішній ринок України, так і експортні поставки (97%). Великі підприємства виграють за рахунок ефекту масштабу виробництва та забезпечення стабільності якості продукції та ритмічності поставок. Всі ці компанії мають повний цикл власного виробництва.