Чорновил сообщила, что ей завтра будут выбирать меру пресечения

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева завтра, 14 апреля планирует рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения депутата Украины VIII созыва Татьяны Чорновил, которого подозревают в поджоге партийного офиса в центре Киева и убийстве человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдану. Об этом заявила Чорновил на своей странице в Facebook, передает УНН.