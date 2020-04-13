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Чорновол повідомила, що їй завтра обиратимуть запобіжний захід

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Печерський районний суд Києва завтра, 14 квітня планує розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу депутата України VIII скликання Тетяни Чорновол, яку підозрюють у підпалі партійного офісу у центрі Києва та вбивстві людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану. Про це заявила Чорновол на свої сторінці у Facebook, передає УНН.

Чорновол повідомила, що їй завтра обиратимуть запобіжний захід

"Маю інформацію, що завтра після допиту в ДБР мене візьмуть під варту і відвезуть в Печерський суд. Засідання розпочнеться о 14:00“,- написала Чорновол.

Нагадаємо, прокуратура наполягатиме на цілодобовому домашньому арешті для народного депутата України VIII скликання Тетяни Чорновол, яку підозрюють у підпалі партійного офісу у центрі Києва та вбивстві людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру народному депутату України VIII скликання Чорновол за статтею 115 Кримінального кодексу України громадянці — народному депутату України VIII скликання через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.

Додамо, що 10 квітня, народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук за участі Державного бюро розслідувань у “справі Майдану”.

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