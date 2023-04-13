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Черноморская конференция по безопасности: Украина, Молдова и Румыния подписали совместную декларацию о сотрудничестве

Черноморская конференция по безопасности: Украина, Молдова и Румыния подписали совместную декларацию о сотрудничестве

Киев • УНН

 • 780408 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Украина, Молдова и Румыния в Бухаресте подписали первую совместную декларацию о сотрудничестве по итогам первой Черноморской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

Детали

Подписание документа состоялось при участии глав МИД Румынии и Молдовы – Богдана Ауреску и Нику Попеску, заместителя министра иностранных дел Украины – Эмине Джапаровой, а также министров обороны Украины, Румынии и Молдовы – Алексея Резникова, Ангела Тилвара и Анатолия Носатого.

Соответствующая декларация является первым официальным документом, подписанным в рамках трехсторонней программы Румынии, Республики Молдова и Украины.

Документ охватывает вопросы сотрудничества в экономических вопросах, инфраструктуры, обороны, культуры безопасности, а также процесса интеграции в Европейский Союз Украины и Республики Молдова.

Основные положения декларации

Стороны осуждают жестокое, незаконное и неспровоцированное военное вторжение россии в Украину, которое началось в 2014 году, и от 24.02.2022 перешло в полномасштабную войну, повлекшее страдания и разрушения жизней миллионов людей. Захватническая война россии является грубым нарушением международного права, в чем также виноваты те страны, которые поддерживают агрессию рф, включая беларусь.

Как партнеры на восточной стороне европейского континента, лидеры разделяют одинаковые проблемы безопасности и одинаково заинтересованы в безопасности Черноморского региона.

Черное море остается регионом стратегического значения для европейского континента и евроатлантического региона. Страны будут продолжать сотрудничать для поддержки прав государств свободно выбирать свою внешнюю политику и союзы, осуществлять свое право на самооборону, укреплять устойчивость и стабильность, безопасность и процветание в регионе.

Помимо вооруженных нападений на Украину, россия продолжает использовать различные гибридные тактики, направленные на дальнейшее запугивание Украины, Республики Молдова и других государств региона. Лидеры выражают желание поощрять тесное сотрудничество для укрепления общего потенциала противодействия российской пропаганде.

Стороны подчеркивают приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Республики Молдова и Украины в пределах их международно признанных границ, включая территориальные воды.

Расширение Европейского Союза, а также усиление сотрудничества с НАТО являются важными элементами в этом отношении, и стороны будут прилагать все усилия, чтобы продолжать мощную европейскую и евроатлантическую поддержку Черноморского региона.

В этом контексте подчеркивается важность исторического решения Европейского Совета от 23 июня 2022 года о предоставлении Республике Молдова и Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Страны договорились ускорить усилия для того, чтобы оба государства стали полноправными членами Европейского Союза.

Румыния и Республика Молдова подтвердили свою готовность поддержать инициативу Украины по всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру, а также выразили поддержку "Формулы мира" Президента Владимира Зеленского и свою приверженность активному сотрудничеству с Украиной для ее реализации.

Отмечается, что лица, совершившие тяжкие преступления в соответствии с нормами международного права на территории Украины, а также ответственные за это должностные лица, должны отвечать за эти действия. Лидеры выражают полную поддержку усилиям международного сообщества по обеспечению ответственности за эти преступления, в том числе через правовые механизмы.

Стороны договорились организовать в ближайшее время новый раунд трехсторонних дискуссий на уровне министров иностранных дел с участием министров энергетики и инфраструктуры соответственно.

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