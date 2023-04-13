Чорноморська безпекова конференція: Україна, Молдова та Румунія підписали спільну декларацію про співпрацю

Деталі

Підписання документу відбулося за участю голів МЗС Румунії та Молдови – Богдана Ауреску та Ніку Попеску, заступниці міністра закордонних справ України – Еміне Джапарової, а також міністрів оборони України, Румунії та Молдови – Олексія Резнікова, Ангела Тілвара та Анатолія Носатого.

Відповідна декларація є першим офіційним документом, підписаним у рамках тристоронньої програми Румунії, Республіки Молдова та України.

Документ охоплює питання співпраці в економічних питаннях, інфраструктури, оборони, культури безпеки, а також процесу інтеграції до Європейського Союзу України та Республіки Молдова.

Основні положення декларації

Сторони засуджують жорстоке, незаконне та неспровоковане військове вторгнення росії в Україну, яке почалося у 2014 році, та від 24.02.2022 перейшло у повномастабшу війну, що спричинило страждання та руйнування життів мільйонів людей. Загарбницька війна росії є грубим порушенням міжнародного права, у чому також винні ті країни, які підтримують агресію рф, включно з білоруссю.

Як партнери на східній стороні європейського континенту, лідери поділяють однакові проблеми безпеки та однаково зацікавлені в безпеці Чорноморського регіону.

Чорне море залишається регіоном стратегічного значення для європейського континенту та євроатлантичного регіону. Країни продовжуватимуть співпрацювати для підтримки прав держав вільно обирати свою зовнішню політику та союзи, здійснювати своє право на самооборону, зміцнювати стійкість і стабільність, безпеку та процвітання в регіоні.

Крім збройних нападів на Україну, росія продовжує використовувати різні гібридні тактики, спрямовані на подальше залякування України, Республіки Молдова та інших держав регіону. Лідери висловлюють бажання заохочувати тісну співпрацю для зміцнення спільного потенціалу протидії російській пропаганді.

Сторони підкреслюють відданість суверенітету, територіальній цілісності та незалежності Республіки Молдова та України в межах їхніх міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами.

Розширення Європейського Союзу, а також посилення співпраці з НАТО є важливими елементами в цьому відношенні, і сторони докладатимуть всіх зусиль, щоб продовжувати потужну європейську та євроатлантичну підтримку Чорноморського регіону.

У цьому контексті підкреслюється важливість історичного рішення Європейської Ради від 23 червня 2022 року про надання Республіці Молдова та Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Країни домовилися прискорити зусилля для того, щоб обидві держави стали повноправними членами Європейського Союзу.

Румунія та Республіка Молдова підтвердили свою готовність підтримати ініціативу України щодо всеосяжного, справедливого та сталого миру, а також висловили підтримку “Формули миру” Президента Володимира Зеленського та свою відданість активній співпраці з Україною для її реалізації.

Наголошується, що особи, які вчинили тяжкі злочини відповідно до норм міжнародного права на території України, а також відповідальні за це посадові особи повинні відповідати за ці дії. Лідери висловлюють повну підтримку зусиллям міжнародної спільноти щодо забезпечення відповідальності за ці злочини, в тому числі через правові механізми.

Сторони домовилися організувати найближчим часом новий раунд тристоронніх дискусій на рівні міністрів закордонних справ за участю міністрів енергетики та інфраструктура відповідно.

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