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Кулеба: настав час перетворити Чорне море на те, чим стало Балтійське - море НАТО

Кулеба: настав час перетворити Чорне море на те, чим стало Балтійське - море НАТО

Київ • УНН

 • 830839 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "настав час" перетворити Чорне море на те, чим стало Балтійське - "море НАТО", і додав, що під час саміту Альянсу у Вільнюсі 11-12 липня необхідно "прийняти рішучий крок" щодо членства України. Про це він наголосив під час виступу на першій Чорноморській безпековій конференції Міжнародної Кримської платформи у Бухаресті, передає кореспондент УНН.

Деталі

Міністр розповів, що сьогодні Чорне море - це "демонстрація того, як швидко все може змінитися, якщо нехтувати погрозами", пояснюючи, що росія "роками мілітаризувалася на наших очах".

"Грузія, Україна, Сирія і знову Україна. москва здійснила одну жорстоку атаку за одною. Багато хто на Заході вирішив вірити, що росіяни мають власну правду. Але єдина правда полягає в тому, що росія завжди готується до великої імперіалістичної війни з метою проведення чергової Ялтинської конференції, щоб розділити Європу на сфери впливу", - відзначив Кулеба.

За його словами, тепер "всі розуміють, що страх - це не стратегія", і закликав розробити комплексну мережу безпеки для "всіх націй регіону, які відчувають загрозу від маніяка на волі".

Цитата

"Настав час перетворити Чорне море на те, чим стало Балтійське море – море НАТО... Загроза одному – загроза всім. Ракети, запущені росіянами по Україні, загрожують сусіднім Польщі, Румунії та Молдові. Російські удари спровокували відключення світла в Молдові, мільйони українців втекли від війни", - наголосив він.

Кулеба також зауважив: "Майбутній саміт НАТО у Вільнюсі – це вдалий час, щоб виправити помилки минулого, прийнявши рішучий крок вперед щодо майбутнього членства України, щоб показати, що двері не лише відкриті, але є чіткий план, коли і як Україна стане частиною (Альянсу - ред.)".

Нагадаємо

Глава НАТО Єнс Столтенберг 4 квітня висловив підтримку членству України в НАТО. Він сказав: "Майбутнє України - це євроатлантична сім'я".

Наступного дня Генсек пояснив, для того, щоб Україна стала повноправним членом НАТО "необхідні, принаймні, дві речі", одна з яких - здобуття перемоги як суверенної незалежної держави.

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