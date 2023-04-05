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Столтенберг розповів, з чого складатиметься багаторічна програма підтримки України

Столтенберг розповів, з чого складатиметься багаторічна програма підтримки України

Київ • УНН

 • 770574 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції розповів, що наразі допомога Альянсу Україні полягає у задоволенні нагальних проблем на полі бою, натомість багаторічна програма підтримки є "більш довгостроковою", передає кореспондент УНН.

Деталі

За словами Генсека, для того, щоб Україна стала повноправним членом НАТО "необхідні, принаймні, дві речі", одна з яких - здобуття перемоги як суверенної незалежної держави. Першим кроком для її виконання є надання військової підтримки, "щоб путін не виграв свою загарбницьку війну", додав він.

"Друге, на що ми маємо звернути увагу, це те, що коли ця війна закінчиться й Україна переможе, тоді нам потрібно буде забезпечити найвищий рівень оперативної сумісності, завдяки якому Україна зможе відійти від стандартів і доктрин радянської епохи", - зауважив Столтенберг.

Він підкреслив, що цей перехід "вже почався", проте його потрібно реалізовувати "швидше".

Цитата

"Різниця між поточною підтримкою, яку НАТО надає Україні, полягає в тому, що це задоволення тих нагальних потреб, щоб допомогти Україні зараз. Ці програми є більш довгостроковими. Йдеться про розбудову інституцій, допомогу в переході, оперативну сумісність, стандарти – усе це нам необхідно для того, щоб рухатися до членства (України в НАТО - ред.)", - підсумував Столтенберг.

Нагадаємо

Глава НАТО Єнс Столтенберг у вівторок, 4 квітня, у Брюсселі висловив підтримку членству України в НАТО.

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