Столтенберг рассказал, из чего будет состоять многолетняя программа поддержки Украины

Детали

По словам Генсека, для того, чтобы Украина стала полноправным членом НАТО "необходимы, по крайней мере, две вещи", одна из которых - одержание победы как суверенного независимого государства. Первым шагом для ее выполнения является оказание военной поддержки, "чтобы путин не выиграл свою захватническую войну", добавил он.

"Второе, на что мы должны обратить внимание, это то, что когда эта война закончится и Украина победит, тогда нам нужно будет обеспечить высочайший уровень оперативной совместимости, благодаря которому Украина сможет отойти от стандартов и доктрин советской эпохи", - отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что этот переход "уже начался", однако его нужно реализовывать "быстрее".

Цитата

"Разница между текущей поддержкой, которую НАТО предоставляет Украине, заключается в том, что это удовлетворение тех насущных потребностей, чтобы помочь Украине сейчас. Эти программы являются более долгосрочными. Речь идет о развитии институтов, помощи в переходе, оперативной совместимости, стандартах – все это нам необходимо для того, чтобы двигаться к членству (Украины в НАТО - ред.)", - подытожил Столтенберг.

Напомним

Глава НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 4 апреля, в Брюсселе выразил поддержку членству Украины в НАТО.