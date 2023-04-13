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Кулеба: Пришло время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское - море НАТО

Кулеба: Пришло время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское - море НАТО

Киев • УНН

 • 830837 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "пришло время" превратить Черное море в то, чем стало Балтийское - "море НАТО", и добавил, что во время саммита Альянса в Вильнюсе 11-12 июля необходимо "принять решительный шаг" относительно членства Украины. Об этом он заявил во время выступления на первой Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской платформы в Бухаресте, передает корреспондент УНН.

Детали

Министр рассказал, что сегодня Черное море - это "демонстрация того, как быстро все может измениться, если пренебрегать угрозами", объясняя, что россия "годами милитаризировалась на наших глазах".

"Грузия, Украина, Сирия и снова Украина. москва совершила одну жестокую атаку за другой. Многие на Западе решили верить, что у россиян есть своя правда. Но единственная правда заключается в том, что россия всегда готовится к большой империалистической войне с целью проведения очередной Ялтинской конференции, чтобы разделить Европу на сферы влияния", - отметил Кулеба.

По его словам, теперь "все понимают, что страх - это не стратегия", и призвал разработать комплексную сеть безопасности для "всех наций региона, которые чувствуют угрозу от маньяка на свободе".

Цитата

"Пришло время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское море – море НАТО... Угроза одному – угроза всем. Ракеты, запущенные россиянами по Украине, угрожают соседним Польше, Румынии и Молдове. Российские удары спровоцировали отключение света в Молдове, миллионы украинцев бежали от войны", - подчеркнул он.

Кулеба также отметил: "Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе – это удачное время, чтобы исправить ошибки прошлого, приняв решительный шаг вперед относительно будущего членства Украины, чтобы показать, что двери не только открыты, но есть четкий план, когда и как Украина станет частью (Альянса - ред.)"

Напомним

Глава НАТО Йенс Столтенберг 4 апреля выразил поддержку членству Украины в НАТО. Он сказал:  "Будущее Украины - это евроатлантическая семья".

На следующий день Генсек пояснил, для того, чтобы Украина стала полноправным членом НАТО "необходимы, по крайней мере, две вещи", одна из которых - одержание победы как суверенного независимого государства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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