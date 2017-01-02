"Черноморец" покинули двое футболистов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Двое украинских футболистов оставили состав седьмой команды УПЛ одесского "Черноморца". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Южной Пальмиры, передает УНН.
Контракт с голкипером "Черноморца" Евгением Боровиком был расторгнут досрочно по инициативе футболиста. Зато Артем Филимонов покинул команду в связи с окончанием срока действия соглашения.
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Отметим, что Е.Боровик в 17 поединках нынешнего сезона украинского чемпионата провел 17 матчей и пропустил 16 голов. А.Филимонов появлялся на поле в 16 встречах и записал в свой актив одно взятие ворот.
Напомним, что 31-летний Е.Боровик выступал за такие клубы: "Кривбасс", "Днепр", "Арсенал (Киев), "Металлург" Запорожье.