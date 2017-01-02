"Чорноморець" покинули двоє футболістів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Двоє українських футболістів залишили склад сьомої команди УПЛ одеського "Чорноморця". Про це інформує прес-служба клубу з Південної пальміри, передає УНН.
Контракт з голкіпером "Чорноморця" Євгеном Боровиком був розірваний достроково з ініціативи футболіста. Натомість Артем Філімонов залишив команду в зв'язку із закінченням терміну дії угоди.
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Зазначимо, що Є.Боровик у 17 поєдинках нинішнього сезону українського чемпіонату провів 17 матчів та пропустив 16 голів. А.Філімонов з'являвся на полі в 16 зустрічах і записав до свого активу одне взяття воріт.
Нагадаємо, що 31-річний Є.Боровик виступав за такі клуби: "Кривбас", "Дніпро", "Арсенал (Київ), "Металург" Запоріжжя.