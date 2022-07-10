Чернобаевка-26: Арестович заявил о ликвидации 12 старших российских офицеров
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В результате очередного разгрома российских сил в районе Чернобаевки было уничтожено 12 старших российских офицеров. Об этом заявил советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович, пишет УНН.
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«Вчерашняя, 26-я Чернобаевка, это ещё плюс 12 старших российских офицеров (генералы/полковники), добавленных к тем десяти, что погибли и ранены чуть севернее, в Новой Каховке, командный пункт, склад боеприпасов, несколько десятков единиц техники», — написал Арестович в своем Telegram-канале.
Добавим
По сообщениям, 9 июля под Херсоном произошел пожар на вражеских складах боеприпасов.
Дополнение
В Чернобаевке, недалеко от Херсона, неоднократно уничтожали вражескую силу и средства противника.
В сети тот факт, что оккупанты не оставляли попыток разместиться там, и то, что по ним постоянно наносили удары, даже послужило поводом для появления большого количества мемов. В частности, о 25-м "эпизоде сериала" о Чернобаевке стало известно двумя днями ранее.