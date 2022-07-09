Новая серия Чернобаевки: сообщают о взрывах на вражеских складах боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Под Херсоном произошел пожар на вражеских складах боеприпасов, слышны взрывы, сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, пишет УНН.
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"Херсонская область. Утро у орков началось с прилета и пожара на складах боеприпасов. Очевидцы в Херсоне сообщают о долговременной детонации", - написал Хлань в Facebook.
Херсонский журналист Константин Рыженко в Facebook отмечает, что речь идет о "прилете в Чернобаевку, детонация БК продолжалась 40 минут".
Дополнение
В Чернобаевке, недалеко от Херсона, неоднократно уничтожали вражескую силу и средства противника.
В сети тот факт, что оккупанты не оставляли попыток разместиться там, и то, что по ним постоянно наносили удары, даже послужило поводом для появления большого количества мемов. В частности, о 25-м "эпизоде сериала" о Чернобаевке стало известно накануне.