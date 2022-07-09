Нова серія Чорнобаївки: повідомляють про вибухи на ворожих складах боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Під Херсоном сталася пожежа на ворожих складах боєприпасів, чути вибухи, повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, пише УНН.
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"Херсонщина. Ранок у орків почався з прильоту та пожежі на складах боєприпасів. Очевидці у Херсоні повідомляють про довготривалу детонацію", - написав Хлань у Facebook.
Херсонський журналіст Костянтин Риженко у Facebook зазначає, що йдеться про "приліт до Чорнобаївки, детонація БК тривала 40 хвилин".
Доповнення
У Чорнобаївці, що неподалік від Херсона, неодноразово знищували ворожу силу і засоби противника.
У мережі той факт, що окупанти не полишали спроб розміститися там, і те, що по них постійно завдавали ударів, навіть стало приводом для появи великої кількості мемів. Зокрема, про 25-й "епізод серіалу" про Чорнобаївку стало відомо напередодні.