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Чорнобаївка-26: Арестович заявив про ліквідацію 12 старших російських офіцерів

Чорнобаївка-26: Арестович заявив про ліквідацію 12 старших російських офіцерів

Київ • УНН

 • 210000 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Внаслідок чергового розгрому російських сил у районі Чорнобаївки було знищено 12 старших російських офіцерів. На цьому наголосив радник керівника офісу президента України Олексій Арестович, пише УНН.

Цитата

«Вчорашня, 26-а Чорнобаївка, це ще плюс 12 старших російських офіцерів (генерали/полковники), доданих до десяти, що загинули та поранені трохи північніше, у Новій Каховці, командний пункт, склад боєприпасів, кілька десятків одиниць техніки», — написав Арестович у своєму Telegram-каналі.

Додамо

За повідомленнями, 9 липня під Херсоном сталася пожежа на складах ворожих боєприпасів.

Доповнення

У Чорнобаївці, неподалік Херсона, неодноразово знищували ворожу силу та засоби противника.

У мережі той факт, що окупанти не залишали спроб розміститися там, і те, що по них постійно завдавали ударів, навіть стало приводом для появи великої кількості мемів. Зокрема, про 25-й "епізод серіалу" про Чорнобаївку стало відомо на два дні раніше.

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