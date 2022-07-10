Чорнобаївка-26: Арестович заявив про ліквідацію 12 старших російських офіцерів

Цитата

«Вчорашня, 26-а Чорнобаївка, це ще плюс 12 старших російських офіцерів (генерали/полковники), доданих до десяти, що загинули та поранені трохи північніше, у Новій Каховці, командний пункт, склад боєприпасів, кілька десятків одиниць техніки», — написав Арестович у своєму Telegram-каналі.

Додамо

За повідомленнями, 9 липня під Херсоном сталася пожежа на складах ворожих боєприпасів.

Доповнення

У Чорнобаївці, неподалік Херсона, неодноразово знищували ворожу силу та засоби противника.

У мережі той факт, що окупанти не залишали спроб розміститися там, і те, що по них постійно завдавали ударів, навіть стало приводом для появи великої кількості мемів. Зокрема, про 25-й "епізод серіалу" про Чорнобаївку стало відомо на два дні раніше.