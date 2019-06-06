Мужчине грозит 5 лет тюрьмы за использование нацистской символики
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Мужчине, который обвиняется в использовании нацистской символики, грозит 5 лет за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает УНН.
"Житель одного из сел Лисянского района Черкасской области установил с внешней стороны дома на металлической трубе флаг Третьего рейха, демонстрируя окружающим символику национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима. В дальнейшем противоправные действия мужчины прекратили работники полиции", - говорится в сообщении.
Сейчас процессуальным руководителем согласовано обвинительный акт, который направлен в суд для рассмотрения по существу.
За совершенное злоумышленнику грозит наказание ограничением свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, назван топ областей, где использовали запрещенную символику 9 мая.