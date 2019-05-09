Названо топ областей, де використовували заборонену символіку 9 травня

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КИЇВ. 9 травня. УНН. В Україні на масових заходах 9 травня були зареєстровані 33 події, пов’язані з використанням забороненої символіки, найбільше - у Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській областях, а також у місті Києві. Про це під час брифінгу у Києві повідомив речник Нацполіції України Ярослав Тракало, передає кореспондент УНН.

"Станом на зараз маємо 33 зареєстровані події, пов’язані з використанням забороненої символіки. Найбільше таких подій зареєстровано у Дніпропетровській (7), Миколаївській (5), Одеській (3) областях, а також у місті Києві (6)", - сказав Тракало.

З його слів, з них 13 повідомлень зареєстровані за використання георгієвської стрічки. Це – Миколаївська, Дніпропетровська та Одеська області, Кіровоградська, Донецька, Запорізька, Харківська та місто Київ.

"Крім того, 15 подій зареєстровані за використання іншої забороненої символіки, наприклад, червоних прапорів або серпа та молота. Найбільше – у Дніпропетровській області та місті Києві – по 5 випадків", - додав Тракало.

Він підкреслив, що за 13 фактами наразі вже складені відповідні адмінматеріали за статтею 173 зі значком 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення - виготовлення та пропаганда георгієвської стрічки, що тягне за собою накладення штрафу від 850 до 2 550 грн з конфіскацією такої стрічки.

"Також наразі відомості за 5 фактами вже внесені до ЄРДР за частиною 1 статті 436 зі значком 1 Кримінального кодексу України – це виготовлення і поширення комуністичної та нацистської символіки або пропаганда тоталітарних режимів. Чотири такі випадки зареєстровані у Дніпропетровській області та один - в Одеській", - сказав він.

Тракало додав, що санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, раніше начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко заявив, що у столиці під час заходів, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, трьох людей було доставлено до районного управління поліції через використання забороненої символіки.

Українські Національні Новини

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