Назван топ областей, где использовали запрещенную символику 9 мая

"По состоянию на сейчас имеем 33 зарегистрированных события, связанных с использованием запрещенной символики. Больше всего таких событий зарегистрировано в Днепропетровской (7), Николаевской (5), Одесской (3) областях, а также в Киеве (6)", - сказал Тракало.

По его словам, из них 13 сообщений зарегистрированы за использование георгиевской ленточки. Это - Николаевская, Днепропетровская и Одесская области, Киевская, Донецкая, Запорожская, Харьковская области и город Киев.

"Кроме того, 15 событий зарегистрированы за использование другой запрещенной символики, например, красных флагов или серпа и молота. Больше всего - в Днепропетровской области и городе Киеве - по 5 случаев", - добавил Тракало.

Он подчеркнул, что по 13 фактам сейчас уже составлены соответствующие админматериалы по статье 173 со значком 3 Кодекса Украины об административных правонарушениях - изготовление и пропаганда георгиевской ленточки, что влечет за собой наложение штрафа от 850 до 2550 грн с конфискацией такой ленты.

"Также сейчас сведения по 5 фактам уже внесены в ЕРДР по части 1 статьи 436 со значком 1 Уголовного кодекса Украины - это изготовление и распространение коммунистической и нацистской символики или пропаганда тоталитарных режимов. Четыре таких случая зарегистрированы в Днепропетровской области и один - в Одесской", - сказал он.

Тракало добавил, что санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, ранее начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко заявил, что в столице во время мероприятий, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, три человека были доставлены в районное управление полиции из-за использования запрещенной символики.