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Чоловіку загрожує 5 років ув'язнення за використання нацистської символіки

Чоловіку загрожує 5 років ув'язнення за використання нацистської символіки

Київ • УНН

 • 11285 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Чоловіку, який обвинувачується у використанні нацистської символіки, загрожує 5 років за ґратами. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області, передає УНН.

"Житель одного із сіл Лисянського району Черкаської області встановив з зовнішньої сторони будинку на металевій трубі прапор Третього рейху, демонструючи оточуючим символіку націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму. У подальшому противоправні дії чоловіка припинили працівники поліції", - йдеться у повідомленні.

Наразі процесуальним керівником погоджено обвинувальний акт, який направлено до суду для розгляду по суті.

За вчинене зловмиснику загрожує покарання обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, названо топ областей, де використовували заборонену символіку 9 травня.

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