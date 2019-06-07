Мужчине, который нанес знакомому 30 ножевых ранений, дали пожизненное
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Суд в Киеве признал мужчину виновным в жестоком убийстве знакомого и вынес ему приговор - пожизненное лишение свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
По данным следствия, 33-летний ранее судимый мужчина, находясь по месту жительства знакомого, начал с ним конфликт.
"Схватив в руки нож, злоумышленник нанес товарищу более тридцати проникающих ножевых ранений в различные части тела, от которых последний скончался", - сообщили в прокуратуре.
Как свидетельствуют материалы следствия, на следующий день убийца вернулся на место совершения преступления, чтобы похитить личные вещи погибшего.
"Приговором Шевченковского районного суда г. Киева злоумышленник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и приговорен к максимальному наказанию, предусмотренного Уголовным кодексом Украины - пожизненному лишению свободы", - проинформировали в ведомстве.
Напомним, обвиняемого в жестоком убийстве сотрудницы одесского СИЗО приговорили к пожизненному заключению.