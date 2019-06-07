Чоловіку, який завдав знайомому 30 ножових поранень, дали довічне
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Суд у Києві визнав чоловіка винним у жорстокому вбивстві знайомого і виніс йому вирок – довічне позбавлення волі. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.
За даними слідства, 33-річний раніше судимий чоловік, перебуваючи за місцем мешкання знайомого, розпочав з ним конфлікт.
"Схопивши в руки ніж, зловмисник наніс товаришу понад тридцять проникаючих ножових поранень в різні частини тіла, від яких останній помер", - повідомили у прокуратурі.
Як свідчать матеріали слідства, наступного дня вбивця повернувся на місце вчинення злочину, щоб викрасти особисті речі загиблого.
"Вироком Шевченківського районного суду м. Києва зловмисника визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство) та засуджено до максимального покарання, передбаченого Кримінальним кодексом України - довічного позбавлення волі", - проінформували у відомстві.
Нагадаємо, обвинуваченого в жорстокому вбивстві співробітниці одеського СІЗО засудили до довічного ув’язнення.