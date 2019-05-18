Убивці інспектора Одеського СІЗО дали довічне

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Малиновський райсуд Одеси напередодні виніс рішення засудити до довічного ув’язнення Василя Чемеріза, якого обвинувачують в жорстокому вбивстві співробітниці одеського СІЗО Олени Порошенко. Про це повідомляє прес-служба райсуду, передає УНН.

"Підсудному призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. У судових засіданнях обвинувачений провину не визнав. При визначені виду та міри покарання обвинуваченому судом враховано ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, його вік та соціальне положення, характер, мотив та обставини вчиненого злочину, а також обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання", - зазначили в суді.

Справу розглядала колегія суддів під головуванням судді Олексія Старікова.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Нагадаємо, 17 серпня 2017 року в Одеському слідчому ізоляторі №21 один з ув'язнених вбив працівницю ізолятора Олену Порошенко і розчленував її тіло.

Раніше підозрюваний у вбивстві заявляв, що його змусили вбити співробітницю СІЗО.

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