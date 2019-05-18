Убийце инспектора Одесского СИЗО дали пожизненное

"Подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. В судебных заседаниях обвиняемый вину не признал. При определении вида и меры наказания обвиняемому судом учтена степень тяжести совершенного преступления, личность виновного, его возраст и социальное положение, характер, мотив и обстоятельства совершенного преступления, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание", - отметили в суде.

Дело рассматривала коллегия судей под председательством судьи Алексея Старикова.

Сейчас приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 17 августа 2017 года в Одесском следственном изоляторе №21 один из заключенных убил работницу изолятора Елену Порошенко и расчленил ее тело.

Ранее подозреваемый в убийстве заявлял, что его заставили убить сотрудницу СИЗО.