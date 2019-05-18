Убийце инспектора Одесского СИЗО дали пожизненное

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 47032 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 70993 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 87422 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 99719 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123777 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111839 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137922 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144670 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130150 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130208 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
Убийце инспектора Одесского СИЗО дали пожизненное

Убийце инспектора Одесского СИЗО дали пожизненное

Киев  •  УНН

 • 10361 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Малиновский райсуд Одессы накануне вынес решение приговорить к пожизненному заключению Василия Чемериза, которого обвиняют в жестоком убийстве сотрудницы одесского СИЗО Елены Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба райсуда, передает УНН.

"Подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. В судебных заседаниях обвиняемый вину не признал. При определении вида и меры наказания обвиняемому судом учтена степень тяжести совершенного преступления, личность виновного, его возраст и социальное положение, характер, мотив и обстоятельства совершенного преступления, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание", - отметили в суде.

Дело рассматривала коллегия судей под председательством судьи Алексея Старикова.

Сейчас приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 17 августа 2017 года в Одесском следственном изоляторе №21 один из заключенных убил работницу изолятора Елену Порошенко и расчленил ее тело.

Ранее подозреваемый в убийстве заявлял, что его заставили убить сотрудницу СИЗО.

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