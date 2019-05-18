Убийце инспектора Одесского СИЗО дали пожизненное
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Малиновский райсуд Одессы накануне вынес решение приговорить к пожизненному заключению Василия Чемериза, которого обвиняют в жестоком убийстве сотрудницы одесского СИЗО Елены Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба райсуда, передает УНН.
"Подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. В судебных заседаниях обвиняемый вину не признал. При определении вида и меры наказания обвиняемому судом учтена степень тяжести совершенного преступления, личность виновного, его возраст и социальное положение, характер, мотив и обстоятельства совершенного преступления, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание", - отметили в суде.
Дело рассматривала коллегия судей под председательством судьи Алексея Старикова.
Сейчас приговор не вступил в законную силу.
Напомним, 17 августа 2017 года в Одесском следственном изоляторе №21 один из заключенных убил работницу изолятора Елену Порошенко и расчленил ее тело.
Ранее подозреваемый в убийстве заявлял, что его заставили убить сотрудницу СИЗО.