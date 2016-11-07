Мужчин, которые незаконно переправили сирийца через границу, задержали в Харьковской области

На направлении населенного пункта Солнцевка в Российской Федерации и населенного пункта Борисовка (Украина) правоохранители обнаружили двух местных жителей, 13 и 18 лет, которые незаконно переправили через государственную границу с территории Российской Федерации в Украину 27-летнего гражданина Сирии.

Также был задержан 36-летний гражданин Украины, который был непосредственным организатором перемещения гражданина через государственную границу.

Сведения внесены в ЕРДР по ч.2 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Проводится досудебное расследование.