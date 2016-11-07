Чоловіків, що незаконно переправили сирійця через кордон, затримали на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Правоохоронці затримали групу осіб, які незаконно переправили через державний кордон з території Російської Федерації в Україну громадянина Сирії. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.
На напрямку населеного пункту Сонцівка в Російській Федерації та населеного пункту Борисівка (Україна) правоохоронці виявили двох місцевих мешканців, 13 та 18 років, які незаконно переправили через державний кордон з території Російської Федерації в Україну 27-річного громадянина Сирії.
Також було затримано 36-річного громадянина України, який був безпосереднім організатором переміщення громадянина через державний кордон.
Відомості внесені до ЄРДР за ч.2 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Проводиться досудове розслідування.