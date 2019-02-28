Мужчины избили предпринимателя, требуя валюту и 30 тыс. гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Правоохранители задержали группу мужчин, совершивших нападение на местного предпринимателя, требуя от него деньги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.
Так, сообщается, что 27 февраля около 16:00 в Мелитопольский отдел полиции поступило сообщение от местного жителя, что на улице Александра Тышлера в Мелитополе неизвестные бьют человека.
"Правоохранители установили, что неизвестные возле домовладения частного предпринимателя, с применением физического насилия требовали и получили от потерпевшего денежные средства в сумме 2750 долларов США и 31 000 гривен", - сообщили в пресс-службе.
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Пострадавший, житель Мелитополя 1975 года, обратился за медицинской помощью в больницу, после оказания помощи был отпущен домой.
Правоохранители задержали злоумышленников. Ими оказались трое мужчин: ранее судимый житель Мелитополя 1986 года рождения и двое жителей Запорожья 1998 рождения.
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Полицейские изъяли у фигурантов денежные средства и автомобиль Soueast, на котором передвигались злоумышленники.
Открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Как сообщал УНН, неизвестные в Херсоне совершили разбойное нападение на частного предпринимателя и его жену.