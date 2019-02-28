Мужчины избили предпринимателя, требуя валюту и 30 тыс. гривен

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 1054 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 30508 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 118106 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121308 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123701 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122152 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153779 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117299 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141251 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145164 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Мужчины избили предпринимателя, требуя валюту и 30 тыс. гривен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Правоохранители задержали группу мужчин, совершивших нападение на местного предпринимателя, требуя от него деньги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

Так, сообщается, что 27 февраля около 16:00 в Мелитопольский отдел полиции поступило сообщение от местного жителя, что на улице Александра Тышлера в Мелитополе неизвестные бьют человека.

"Правоохранители установили, что неизвестные возле домовладения частного предпринимателя, с применением физического насилия требовали и получили от потерпевшего денежные средства в сумме 2750 долларов США и 31 000 гривен", - сообщили в пресс-службе.

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Пострадавший, житель Мелитополя 1975 года, обратился за медицинской помощью в больницу, после оказания помощи был отпущен домой.

Правоохранители задержали злоумышленников. Ими оказались трое мужчин: ранее судимый житель Мелитополя 1986 года рождения и двое жителей Запорожья 1998 рождения.

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Полицейские изъяли у фигурантов денежные средства и автомобиль Soueast, на котором передвигались злоумышленники.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНН, неизвестные в Херсоне совершили разбойное нападение на частного предпринимателя и его жену.

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