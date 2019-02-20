У Херсоні скоєно розбійний напад на приватного підприємця

Четверо невідомих балаклавах напали на підприємця, коли він загнав автомобіль у гараж на подвір’ї власного будинку. Нападники побили та зв’язали чоловіка. Після чого затягли його до будинку де напали на дружину господаря. Після

побиття та погроз господарі повідомили зловмисникам де зберігаються гроші та цінні речі. Загалом зловмисникам вдалося заволодіти коштами на загальну суму понад 140 тисяч доларів, а також ювелірними виробами та монетами. Забравши награбоване нападники зникли у невідомому напрямку.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 187 КК України (розбій). Триває досудове розслідування.



Як повідомляв УНН, обікрали помешкання судді Окружного адмінсуду столиці.