В Херсоне совершено разбойное нападение на частного предпринимателя

Четверо неизвестных балаклавах напали на предпринимателя, когда он загнал автомобиль в гараж во дворе собственного дома. Нападавшие избили и связали мужчину. После чего затащили его в дом где напали на жену хозяина. После

избиение и угроз хозяева сообщили злоумышленникам где хранятся деньги и ценные вещи. В общем злоумышленникам удалось завладеть средствами на общую сумму более 140 000 долларов, а также ювелирными изделиями и монетами. Забрав награбленное нападавшие скрылись в неизвестном направлении.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 187 УК Украины (разбой). Продолжается досудебное расследование.



Как сообщал УНН, обокрали квартиру судьи Окружного админсуда столицы .