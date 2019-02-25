У Кам'янці-Подільському затримали підозрюваних у вимаганні грошей

Так, 24 лютого близько 16:00 до чергової частини Кам’янець-Подільського відділу поліції від випадкового свідка надійшло повідомлення, що у центрі міста біля ратуші по вулиці Зарванській невідомі побили чоловіка та примусово посадили його в автомобіль. Поліцейські зазначили, що виявили зловмисників і затримали їх.

"Як з’ясували правоохоронці, 24 лютого близько 12-ї години в місті Чернівці затримані, погрожуючи фізичною розправою, вимагали та отримали грошові кошти в сумі 10 тисяч доларів США у 43-річного місцевого жителя. Після цього зловмисники посадили чоловіка у його ж автомобіль "Фольксваген" і повезли до Кам’янця-Подільського", - йдеться в повідомленні.

Усіх трьох затримали в порядку ст. 208 КПК України. У них вилучили два пістолети, ніж, биту, резинові палиці, балаклави та грошові кошти, які вони отримали від потерпілого.

"По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 3 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Чоловікам може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідчі дії тривають", - прокоментували у ГУНП.

Нагадаємо, іноземець вимагав у свого колишнього адвоката 30 тисяч доларів.