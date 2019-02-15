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Іноземця судитимуть за вимагання 30 тис. дол. у свого екс-адвоката

Іноземця судитимуть за вимагання 30 тис. дол. у свого екс-адвоката

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Зловмисник, який вимагав у свого колишнього адвоката 30 тис. доларів США, постав перед судом. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

"Скеровано до суду обвинувальний акт відносно зловмисника, який вимагав у екс-адвоката 30 тис. доларів США "компенсації" за нібито погану правову допомогу", - повідомили у прокуратурі.

Як встановлено слідством, на початку вересня 2018 року 50-річний уродженець Республіки Вірменія вступив у змову зі своїм товаришем задля вимагання 30 тис. доларів США, які він начебто передав адвокату у період з 2012 по 2017 роки як оплату за правову допомогу.

Чоловіка засудили до 10 років позбавлення волі, але він звільнився умовно-достроково, відбувши 6 років покарання, тож вирішив отримати від свого захисника "компенсацію" за неякісну, на його думку, правову допомогу. У разі відмови чоловіки погрожували адвокату застосувати насильство щодо нього та його близьких, а також оприлюднити компромат, який стосується його професійної діяльності, вказали у прокуратурі.

Під час передачі обумовленої суми вимагачі були затримані правоохоронцями в одному із ресторанів Києва.

Наразі слідство у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, військовий комісар вимагав 1200 доларів за непризов до служби.

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